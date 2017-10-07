Любимов: все понимают, кто главный тренер «Локомотива», будет интересная заруба

Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:1), а также поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом», который недавно возглавил экс-тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов.

«Честно говоря, скучал по этому дерби в Северной Америке. Такой игры не хватало. Болельщики пришли, кричали мои любимые кричалки. Классная атмосфера. Хорошо, что выиграли, порадовали их.



Сегодня были проблемы с реализацией, у меня лично было три отличных момента. Надо поработать над тем, чтобы человек, которого выводят на бросок, пособраннее к нему подходил.



С „Локомотивом“ будет классная игра. Думаю, какие-то анонсы делать бессмысленно, все понимают, кто приезжает и кто главный тренер. Это будет очень интересная заруба», — сказал Любимов в эфире клубного телевидения.

Квартальнов: не буду лукавить и говорить, что матчи с ЦСКА станут рядовыми А ещё новый главный тренер «Локомотива» хочет, чтобы его команда демонстрировала красивый хоккей.

Видео интервью Любимова можно посмотреть также в официальном «твиттере» ЦСКА.