Результаты игрового дня МХЛ

7 октября в регулярном чемпионате МХЛ прошло семь матчей.

МХК «Спартак» всухую обыграл «Амурских Тигров» — 3:0.



Шайбы забросили Андрей Ревацкий, Илья Талалуев и Марк Розанов.



«Сибирские Снайперы» взяли верх в матче с «Мамонтами Югры» — 3:2.



В составе победителей отличились Макар Никишанин, Даниил Лапин и Александр Молофеев. Голы югорчан забили Александр Яремчук и Илья Дроздецких.



«Кузнецкие Медведи» уступили «Тюменскому Легиону» — 2:3 ОТ.



В составе команды победителей отличились Сергей Арзамасцев, Александр Головин и Григорий Воробьёв. У «Медведей» дубль оформил Александр Шевченко.



«Толпар» одолел «Авто» со счётом 3:2.



У уфимской команды забили Антон Пачин, Михаил Котляревский и Максим Аскаров. У «Авто» отличились Антон Кошелев и Артём Белоцкий.



«Реактор» в овертайме проиграл «Снежным Барсам» — 3:4.



Голы «Барсов» забили Артур Гатиятов, оформивший дубль, а также Самат Данияр и Данияр Саян. В составе «Реатора» отличились Арсен Хисамутдинов, Булат Шафигуллин и Разат Тимиров.



МХК «Спутник» дома обыграл «Алтай» — 4:3.



Гости вели со счётом 3:0 благодаря голу Ивана Шапошникова и дублю Алексея Зубова, однако не смогли удержать счёт. Голы «Спутника» — на счету Артёма Светлишина, сделавшего дубль, Михаила Шабанова и Ришата Ахметзянова.



«Русские Витязи» одолели МХК «Динамо» — 4:3 Б.



В составе победителей отличились Дмитрий Варламов, Дмитрий Гаврилович, Илья Чуйков, победный буллит забил Марк Верба. В составе «Динамо» хет-трик оформил Савва Андреев.