«Нью-Джерси» — «Колорадо»: Бернье сделал невероятный сейв на Сиверсоне

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье совершил невероятный сейв в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «дьяволов» форвард «Нью-Джерси» Адам Хенрик нанёс бросок с острого угла по воротам Бернье. Шайба отскочила вновь к нему, и Хенрик сделал передачу поперёк через всю зону на накатывающегося защитника Деймона Сиверсона. Тот бросил казалось бы в пустой угол, однако Бернье успел ловушкой вытащить шайбу с ленточки.

После видеопросмотра судьи признали, что шайба не пересекла линию ворот полностью.

Видео можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.