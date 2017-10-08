Женская молодёжная сборная России обыграла Германию и выиграла Турнир трёх наций

В третьем, заключительном матче Турнира трёх наций, завершившегося сегодня в Фюссене, женская молодёжная сборная России со счётом 5:1 обыграла Германию. Команда Евгения Бобарико выиграла турнир, одержав три победы и набрав девять очков. Кроме Германии, россиянки дважды обыграли Швейцарию — 7:0 и 3:1.

Женская сборная России U18 — Женская сборная Швейцарии U18 — 5:1 (2:0; 1:1; 2:0)

0:1 — Братищева (Александрова), 01:42 (мен).

0:2 — Братищева (Александрова), 10:55 (бол).

1:2 — Кубичек (Миллер), 21:50.

1:3 — Маркова (Лобурь), 31:38.

1:4 — Мезенцева (Братищева, Александрова), 42:03.

1:5 — Лучникова (Проворова, Шашкина), 59:40.

Вратари: Третяк — Пфайфер 00:00 — 40:00 (Сурке 40:00 — 60:00)

Броски: 31 — 17

Штраф: 6 — 8