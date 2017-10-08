Сергачёв: не боюсь делать ошибки — если бояться, их будет много

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв вспомнил эпизод матча с «Флоридой Пантерз» (5:3), когда ему пришлось сфолить на Колтоне Севьюре, и сказал, что не боится совершать ошибки в игре.

«В молодёжной лиге я бы притормозил, он бы притормозил, и я бы поехал дальше. Но Севьюр не притормозил. Купер поговорил со мной и сказал: „Нам всё равно, если ты будешь делать ошибки. Вопрос в том, стараешься ты или нет“. Я не боюсь делать ошибки, потому что, если бояться, их будет много. Просто стараюсь показывать свою игру, а если у меня есть шанс что-то придумать, я попытаюсь», — цитирует Сергачёва Tampa Bay Times.