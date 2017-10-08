Стасенко: «Северстали» была нужна только победа после трёх поражений

Защитник «Северстали» Николай Стасенко прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:1 ОТ). Череповчане смогли прервать трёхматчевую проигрышную серию.

«Сегодня получился трудный матч. Нам нужна была только победа после тех поражений. Поэтому все особенно старались, выполняли задание на игру. Победа была командной, трудовой и тяжёлой.



Сегодня было особенно приятно играть. Мы вышли на раскатку и увидели полсектора наших болельщиков. Это нам придаёт сил. Спасибо им большое.



Серия в целом получилась трудной. К сожалению, только одна победа. Но команда старалась и билась в каждом матче. Где-то нам не повезло, где-то были ошибки. Однако все работали и старались», — цитирует Стасенко пресс-служба клуба.