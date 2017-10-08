Овечкин оформил хет-трик в первом периоде игры с «Монреалем»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в первом периоде встречи с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного сезона НХЛ. Россиянин забросил две шайбы уже к третьей минуте противостояния, а перед первым перерывом в третий раз поразил ворота гостей из Канады. Таким образом, Овечкин стал автором второго хет-трика в сезоне.

Добавим, что Евгений Кузнецов стал автором трёх результативных передач по результатам первого периода.



После первого периода «Вашингтон» громит соперников со счётом 4:0.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».