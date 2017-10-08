Галлант: Шипачёв не травмирован. Он в АХЛ, его нет в составе «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант прокомментировал ситуацию с российским нападающим Вадимом Шипачёвым, который был отправлен в фарм-клуб.



«Травмирован ли Шипачёв и когда вернётся? Нет, нет, он не травмирован. Сейчас он в «Чикаго Вулфс», его нет в числе нашей группы из 23 хоккеистов», — приводит слова Галланта обозреватель Hockeybuzz Шен Пэн.



Шипачёв не играет второй день подряд и за фарм-клуб, который проводит повторный матч с «Техас Старз».



Напомним, что в своём первом матче сезона «Вегас» обыграл «Даллас» (2:1), а в воскресенье сыграет с «Аризоной».

Потерялся Шипачёв. Вернут ли за вознаграждение? Никто не знает, где он и за кого будет играть.