«Питтсбург» нанёс поражение «Нэшвиллу», Малкин забросил первую шайбу в сезоне

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали первую победу в сезоне, взяв верх над гостями из «Нэшвилл Предаторс». Действующие чемпионы НХЛ выиграли у финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона со счётом 4:0.



Россиянин Евгений Малкин вывел «пингвинов» вперёд уже на второй минуте встречи, эта шайба стала дебютной для нападающего в новом сезоне. Успех «Питтсбургу» помогли развить точные броски Джейка Гюнцеля, Райана Ривза и Олли Мяятяя. Сидни Кросби и Брайан Раст стали авторами двух результативных передач.