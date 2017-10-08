Четыре шайбы Овечкина и четыре передачи Кузнецова обеспечили разгром «Монреаля»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» нанесли сокрушительное поражение гостям из «Монреаль Канадиенс». Встреча в столице США завершилась со счётом 6:1, эта победа стала второй для команды из Вашингтона в сезоне.



Российский нападающий Александр Овечкин оформил хет-трик ещё в первом периоде. Россиянин забросил две шайбы уже к третьей минуте противостояния, а перед первым перерывом в третий раз поразил ворота гостей из Канады. Во втором периоде Овечкин записал на свой счёт четвёртую шайбу.



Отметим отличную игру Евгения Кузнецова, который стал автором четырёх результативных передач.

Овечкин оформил хет-трик в первом периоде игры с «Монреалем»