Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности.



Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18. Речь идёт о Реге Ноубле из «Торонто», Джо Мэлоуне из «Монреаля» и представителе «Оттавы» Сае Деннени.

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