Овечкин: хотите денег – идите в банк. Хотите голов – идите к воротам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой второй хет-трик подряд в регулярном чемпионате-2017/18.



«Как любил говорить наш одноклубник Брукс Лайк, если вы хотите денег, то вам нужно идти в банк. А если вы хотите голов, то надо двигаться к воротам, на пятачок. На самом деле, это всё из-за сестры моей жены. Она сейчас в Вашингтоне, и каждый раз, когда она здесь, я делаю хет-трик. Но в понедельник она уезжает. Думаю, что я поговорю кое с кем, чтобы она задержалась у нас подольше», — приводит слова Овечкина корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.



В домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» Овечкин забросил 4 шайбы и повторил рекорд НХЛ столетней давности, сделав два хет-трика в двух стартовых матчах сезона.

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