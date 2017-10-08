«Детройт» и «Каролина» добились побед по буллитам

В матче регулярного сезона НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» отпраздновали победу, выиграв у «Оттавы Сенаторз» в гостях со счётом 2:1 по буллитам. Соперники обменялись заброшенными шайбами лишь под занавес встречи, а в серии буллитов удачливей оказались игроки «Детройта», решающий бросок на счету Франса Нильсена.



«Каролина Харрикейнз» стартовала с победы в новом сезоне, одержанной над «Миннесота Уйалд» со счётом 5:4. Исход встречи также был определён в серии послематчевых буллитов после того, как Микко Койву перевёл игру в овертайм за секунду до окончания основного времени. Успех «Каролине» обеспечил точный буллит в исполнении Джейккоба Слэвина.