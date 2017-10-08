Кузнецов: похмелья после прошлого сезона не было. Я ведь вообще-то не пью

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свои ощущения после окончания прошлого сезона, когда «столичные» не смогли пройти дальше второго раунда плей-офф.



«Было ли горькое похмелье после неудачного окончания прошлого сезона? Похмелье бывает, когда ты выпиваешь. А я не пью и не знаю, что такое похмелье. Но кино с названием «Похмелье» мне нравится», —приводит слова Кузнецова обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.



Отметим, что в российском кинопрокате кинокомедия режиссёра Тодда Филлипса «Похмелье» была показана под названием «Мальчишник в Вегасе». После двух матчей регулярного чемпионата Кузнецов и Овечкин возглавляют список лучших бомбардиров НХЛ. У Александра на счету 7 голов, у Евгения – 7 передач.

Овечкин: прошлогоднее поражение было самым тяжёлым в моей карьере