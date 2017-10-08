«Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с "-2"

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» одержали вторую победу во втором матче регулярного чемпионата НХЛ. После разгрома «Питтсбурга» команда из Чикаго не оставила шансов гостям из «Коламбус Блю Джекетс», победив соперников со счётом 5:1.



Патрик Кейн вывел хозяев вперёд уже на второй минуте, спустя пять минут Брэндон Саад забросил вторую шайбу. Во втором периоде в составе «Чикаго» отличись Джонатан Тэйвз и Ян Рутта, «Коламбус» ответил точным ударом в исполнении Сонни Милано. Финальную точку в противостоянии поставил Рихард Паник за шесть минут до окончания матча.



Бывший нападающий «Чикаго», а ныне игрок «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и закончил игру с коэффициентом полезности «-2». Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл игру в запасе.