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«Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с "-2"

8 октября 2017, воскресенье. 06:21 Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» одержали вторую победу во втором матче регулярного чемпионата НХЛ. После разгрома «Питтсбурга» команда из Чикаго не оставила шансов гостям из «Коламбус Блю Джекетс», победив соперников со счётом 5:1.

Патрик Кейн вывел хозяев вперёд уже на второй минуте, спустя пять минут Брэндон Саад забросил вторую шайбу. Во втором периоде в составе «Чикаго» отличись Джонатан Тэйвз и Ян Рутта, «Коламбус» ответил точным ударом в исполнении Сонни Милано. Финальную точку в противостоянии поставил Рихард Паник за шесть минут до окончания матча.

Бывший нападающий «Чикаго», а ныне игрок «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и закончил игру с коэффициентом полезности «-2». Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провёл игру в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5 : 1 2:0, 2:1, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кейн (Хартман, Форслинг) – 01:33 (5x5), 2:0 – Саад (Тэйвз, Шарп) – 06:04 (5x4), 3:0 – Тэйвз (Саад) – 30:14 (5x5), 3:1 – Милано (Фолиньо, Карлссон) – 30:45 (5x5), 4:1 – Рутта (Кейн) – 32:51 (5x5), 5:1 – Паник – 54:05 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Чикаго Блэкхоукс Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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