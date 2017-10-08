«Вегас» без Шипачёва одержал вторую победу в сезоне

Дебютант чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал вторую победу в сезоне, выиграв у клуба «Аризона Койотс» в гостях со счётом 2:1 в овертайме.



Тобис Ридер вывел хозяев вперёд на шестой минуте встречи, Нейт Шмидт за минуту до окончания игры сравнял счёт. В дополнительное время точный бросок Джеймса Нила принёс победу «Вегасу».

11 октября соперники встретятся снова, встреча пройдёт на льду новичков лиги.

Российский нападающий Вадим Шипачёв снова не попал в заявку команды. По словам главного тренера «Вегаса» Джерарда Галланта, россиянин находится в расположении фарм-клуба.