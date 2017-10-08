Лебрюн: Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ

Канадский журналист, инсайдер TSN Пьер ЛеБрбюн прокомментировал старт в новом сезоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин сделал хет-трик в первом матче регулярного чемпионата и покер — во втором. Долгое время Овечкин говорил, что поедет на Игры в Корею несмотря на запрет НХЛ, но в итоге ему пришлось отказаться от этой затеи, потому что ИИХФ решила не допускать к участию в Олимпиаде игроков на контрактах НХЛ.
В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!
«Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ», — написал ЛеБрюн в своём «твиттере».
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