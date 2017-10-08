«Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка

Хоккеисты «Калгари Флэймз» одержали первую победу в сезоне, отпраздновав успех в домашней противостоянии с «Виннипег Джетс». Игра в Калгари завершилась со счётом 6:3.



Гости вышли вперёд на 9-й минуте благодаря точном броску Брэндона Танева, следом Ти Джей Броди сравнял счёт, однако ещё до первого перерыва «Виннипег» дважды поразил ворота хозяев. «Калгари» удалось переломить ход матча во втором периоде и забросить четыре шайбы за десять минут. На старте заключительной 20-минутки Микаэль Баклунд установил окончательный результат.



Отметим отличную игру в исполнении американского нападающего «Калгари» Джонни Годро, записавшего в свой актив гол и три передачи, а также канадского защитника Ти Джея Броди с двумя шайбами и двумя передачами.



Это поражение стало вторым для «Виннипега» в сезоне. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 14 минут и завершил игру с коэффициентом полезности «—1».