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«Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка

8 октября 2017, воскресенье. 08:03 Хоккей

Хоккеисты «Калгари Флэймз» одержали первую победу в сезоне, отпраздновав успех в домашней противостоянии с «Виннипег Джетс». Игра в Калгари завершилась со счётом 6:3.

Гости вышли вперёд на 9-й минуте благодаря точном броску Брэндона Танева, следом Ти Джей Броди сравнял счёт, однако ещё до первого перерыва «Виннипег» дважды поразил ворота хозяев. «Калгари» удалось переломить ход матча во втором периоде и забросить четыре шайбы за десять минут. На старте заключительной 20-минутки Микаэль Баклунд установил окончательный результат.

Отметим отличную игру в исполнении американского нападающего «Калгари» Джонни Годро, записавшего в свой актив гол и три передачи, а также канадского защитника Ти Джея Броди с двумя шайбами и двумя передачами.

Это поражение стало вторым для «Виннипега» в сезоне. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 14 минут и завершил игру с коэффициентом полезности «—1».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
6 : 3 1:3, 4:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Танев – 08:35 (4x5), 1:1 – Броди (Годро, Верстиг) – 10:08 (5x4), 1:2 – Шайфли (Уилер, Перро) – 12:12 (5x4), 1:3 – Лайне (Перро, Моррисси) – 15:54 (5x5), 2:3 – Броди (Стоун, Годро) – 28:42 (5x5), 3:3 – Ферланд (Джиордано, Годро) – 32:42 (5x4), 4:3 – Годро (Броди, Лазар) – 37:02 (6x5), 5:3 – Верстиг (Монахан, Броди) – 38:38 (5x5), 6:3 – Баклунд (Хэмилтон, Ткачук) – 40:16 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Калгари Флэймз Джонни Годро Дмитрий Куликов
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