Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от матча со своей бывшей командой — «Чикаго Блэкхоукс» (1:5).

«Очень приятно вернуться, хотелось бы сказать большое спасибо зрителям, которые поддерживали меня, когда показывали мои ролики на кубе. О чём говорил на раскатке с Анисимовым и Кейном? С Аниськой мы давно уже общались по телефону, сейчас так поговорили: привет-привет, как дела. Ничего особенного. Патрик подъехал, сказал, что скучает. Я ему сказал, что тоже, и всё. 1:5 проиграть после этого.



Хорошо, что эта игра случилась в начале сезона. Нервозность была, не забыл ещё „Чикаго“, было не совсем просто. Надеюсь, сейчас потренируемся и всё будет хорошо», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.