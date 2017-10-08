«Ванкувер» победил «Эдмонтон», Бурмистров заработал «-1» за 13 минут 20 секунд

«Ванкувер Кэнакс» дома нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (дубль) и Брэндон Саттер. В составе проигравших отличились Крис Рассел и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Российский нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 13 минут и 20 секунд, не набрав очков. Он нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-1».