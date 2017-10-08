Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Нэтан Уокер дебютировал в НХЛ в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:1) и отметился заброшенной шайбой. 23-летний хоккеист стал первым в истории австралийцем, вышедшим на лёд в матче НХЛ и забившим гол. Уокер родился в Кардиффе и имеет ещё гражданство Великобритании, но вырос и начинал играть в хоккей в Австралии, а также выступал за сборную этой страны.
Также в этом матче капитан столичной команды Александр Овечкин стал автором покера, а форвард Евгений Кузнецов отметился четырьмя голевыми передачами.
Видео гола Уокера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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