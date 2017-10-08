«Вегас» — первый с 1967 года новичок НХЛ, стартовавший с двух побед

«Вегас Голден Найтс» одержал две победы на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – над «Даллас Старз» (2:1) и «Аризона Койотс» (2:1 ОТ). Это были первые матчи «Голден Найтс» в лиге.



До «рыцарей» новые команды Национальной хоккейной лиги эпохи расширения стартовали с двух побед подряд только в 1967 году, когда это удалось «Лос-Анджелесу» и «Окленду». Об этом сообшает официальный «твиттер» НХЛ.

При этом нападающий «Вегаса» Вадим Шипачёв не принял участие в этих амтчах — он находится в фарм-клубе в АХЛ.