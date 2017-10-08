Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи

7 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 15 матчей, в них приняло участие 22 россиянина. Александр Овечкин оформил покер, а помог ему в этом Евгений Кузнецов, сделавший четыре передачи. Никита Зайцев набрал два (1+1) очка при показателе полезности "+4", Евгений Дадонов отличился впервые после возвращения в НХЛ.
В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|43 из 48
|89,6
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|4+0
|0
|8
|+3
|17.44
|1 из 1
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+4
|0
|0
|+3
|17.18
|8 из 13
|0
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|1
|-2
|19.01
|-
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|0
|19.28
|8 из 18
|0
|1
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|4
|2
|-1
|18.24
|-
|2
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|3
|0
|16.26
|1 из 1
|0
|3
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|2
|4
|+1
|17.22
|5 из 13
|1
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|0
|2
|-1
|18.21
|-
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|4
|-1
|22.49
|-
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|0
|2
|+1
|19.20
|-
|1
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|3
|-1
|15.02
|-
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|-1
|13.58
|-
|0
|1
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|2
|+1
|14.44
|-
|1
|2
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|1
|-1
|13.20
|0 из 2
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|1
|-1
|16.54
|-
|0
|2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|+1
|21.55
|-
|3
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|2
|0
|0
|19.12
|-
|4
|3
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+1
|2
|3
|+4
|19.37
|-
|1
|0
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|-2
|15.24
|-
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|0
|2
|+1
|25.00
|-
|4
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|2
|0
|-1
|14.05
|-
|2
|1
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