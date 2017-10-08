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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи

8 октября 2017, воскресенье. 09:15 Хоккей

7 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 15 матчей, в них приняло участие 22 россиянина. Александр Овечкин оформил покер, а помог ему в этом Евгений Кузнецов, сделавший четыре передачи. Никита Зайцев набрал два (1+1) очка при показателе полезности "+4", Евгений Дадонов отличился впервые после возвращения в НХЛ.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!
ВратарьКлубСейвы% отражённых бросков
Василевский«Тампа»43 из 4889,6
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»4+008+317.441 из 100
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+400+317.188 из 1301
Панарин (н)«Коламбус»001-219.01-00
Анисимов (н)«Чикаго»001019.288 из 1801
Кучеров (н)«Тампа»1+142-118.24-20
Наместников (н)«Тампа»1+103016.261 из 103
Малкин (н)«Питтсбург»1+024+117.225 из 1311
Дадонов (н)«Флорида»1+102-118.21-00
Радулов (н)«Даллас»0+104-122.49-01
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+002+119.20-10
Якупов (н)«Колорадо»003-115.02-10
Бучневич (н)«Рейнджерс»001-113.58-01
Кулёмин (н)«Айлендерс»002+114.44-12
Бурмистров (н)«Ванкувер»001-113.200 из 200
Сергачёв (з)«Тампа»001-116.54-02
Орлов (з)«Вашингтон»000+121.55-31
Задоров (з)«Колорадо»020019.12-43
Зайцев (з)«Торонто»1+123+419.37-10
Антипин (з)«Баффало»000-215.24-00
Проворов (з)«Филадельфия»1+102+125.00-41
Куликов (з)«Виннипег»020-114.05-21

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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06:21 «Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с «-2»
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05:32 Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности
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