Тротц: это большое достижение Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц оценил старт сезона для капитана команды Александра Овечкина. Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности. Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18.

«Думаю, это большое достижение. Когда Овечкин на ходу, он получает шайбу, и его бросок невозможно отразить. Когда он так здорово двигается, ему нужно только пространство. Он начал игру с большого гола», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.