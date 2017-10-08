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Тротц: это большое достижение Овечкина

8 октября 2017, воскресенье. 09:19 Хоккей

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц оценил старт сезона для капитана команды Александра Овечкина. Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности. Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18.

«Думаю, это большое достижение. Когда Овечкин на ходу, он получает шайбу, и его бросок невозможно отразить. Когда он так здорово двигается, ему нужно только пространство. Он начал игру с большого гола», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Барри Тротц
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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7 октября 2017, суббота
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