Мюррей: 11 пропущенных шайб в двух матчах? Просто забываешь об этом

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:0). За предыдущие два матча Мюррей пропустил 11 шайб, а сегодня сыграл на ноль при 26 сейвах.

«Просто забываешь об этом. Такое случается. Конечно, это нехорошо, и играть в таких матчах не очень весело. Но главное заключается в том, как ты подготовишься к следующему матчу. Считаю, что вся наша команда думала именно так. Мы показали наш характер. Сыграли стабильно, так, как и хотели. Это именно то, что нам нужно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.