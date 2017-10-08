Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стартовал в сезоне Национальной хоккейной лиги с семи голов в двух матчах — хет-трик в первом, покер во втором.
В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!
«Чемпионат.com» предлагает принять участие в опросе: «сколько голов забьёт Александр Овечкин в следующем матче?» Свой следующий матч столичная команда проведёт 10 октября на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Варианты ответа предложены следующие:
0
1-2
3
4
5
Больше 5
Проголосовать можно на playbuzz.
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