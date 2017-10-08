«Магнитке» впервые за три сезона удалось забить «Адмиралу» во Владивостоке

Магнитогорский «Металлург» дважды поразил ворота «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уральцам удалось поразить ворота команды из Владивостока впервые за последние три сезона. Ранее два сезона подряд были поражения магнитогорской команды с сухим счётом — 0:3 и 0:2.

В настоящее время идёт второй период, вице-чемпион Континентальной хоккейной лиги ведёт со счётом 2:0. Голами в большинстве отметились форварды магнитогорской команды Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

«Салават» проиграет четвёртый матч подряд. Прогнозы на игровой день КХЛ Отставка Эркки Вестерлунда, судя по всему, не за горами.

Также гол Мозякина доступен на официальном сайте КХЛ.