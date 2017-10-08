Кейн: кажется, в «Коламбусе» у Панарина всё в порядке

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал о встрече с экс-партнёром по команде Артемием Панариным перед очным матчем команды. Команда из Чикаго разгромила новую команду Панарина со счётом 5:1, россиянин заработал «-2».



​«Да, было здорово снова его увидеть. Уже прошло какое-то время с нашей последней встречи. У нас с ним отличные отношения. Я расстроился, когда он ушёл. Однако я желаю ему всего самого лучшего. Он отличный человек и, очевидно, великолепный хоккеист. Кажется, что в «Коламбусе» у него всё в порядке», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5