Лавиолетт: у «Нэшвилла» было 15 реально хороших моментов в матче с «Пингвинз»

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды встречались в финальной серии прошлого сезона — «Пингвинз» праздновали победу в серии в шести матчах. «Нэшвилл» проиграл оба своих матча в нынешнем сезоне при нуле очков и 3:8 по голам.

«Я думаю, что если посмотреть на ход матча, то у нас было 15 действительно хороших моментов в равных составах. Но либо Мюррей делал сейвы, либо мы не могли довести моменты до логического завершения», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.