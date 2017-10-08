Галлахер: нельзя пропускать 3 шайбы за 3 минуты, жесткокий урок для «Монреаля»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал разгром от «Вашингтон Кэпиталз» (1:6). Капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший три шайбы в стартовом матче регулярного сезона НХЛ и четыре шайбы во второй игре турнира, повторил рекорд 100-летней давности. Авторами минимум трёх шайб в двух стартовых встречах сезона последний раз становились хоккеисты в чемпионате-1917/18.
«Мы же понимали, куда едем. Знали, какая команда нам будет противостоять. Нет никакого оправдания нашей неготовности. Нельзя пропускать три шайбы за три минуты и рассчитывать на победу. Это был жестокий урок», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет!
7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!