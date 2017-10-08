Фурх: «Авангард» показал отличный командный дух, я горд за парней

Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (3:1). В предыдущем матче с «Нефтехимиком» (4:5) его поменяли после трёх пропущенных шайб.

«Вообще ничего не менял после матча в Нижнекамске. Это был лишь один неудачный матч. Так бывает, сезон длинный, у нас такое напряжённое расписание, всё быстро меняется, так что нужно было как можно скорее эту игру забыть. И уже в Уфе всё получилось получше.



Уфимцы перебросали нас 20:9 в первом периоде? Немного удивлён, не знал этой статистики. Возможно, такое количество бросков и помогло мне. Я сразу окунулся в игру и оставался в ней до самого конца. Да, сдерживать напор Уфы было непросто всей нашей команде, особенно после неудачного рикошета от коньков, который привёл к голу. «Салават» много атаковал, но мы собрались, показали характер и выиграли.



Противостоять такой атаке непросто. Нужно всё время быть максимально собранным: никогда не знаешь, будет их игрок бросать или покажет бросок и отдаст на пустые ворота. У «Салавата» мастеровитая команда. Самое опасное — первое звено, где собраны легионеры во главе с Умарком. Эти вообще отдыха не дают. В большинстве, мне кажется, все две минуты они в нашей зоне проводили. Постоянно контролировали шайбу, выводили друг друга на броски, было трудно. Но мы справились — блокировали эти выстрелы, а иногда они попадали в своих игроков. Где-то нам повезло, понятно, вот только без везения зачастую не бывает побед. Я знал, что Умарк любит бросать из круга вбрасывания по верхним углам. Вообще, у Умарка всегда есть несколько вариантов, и все их надо просчитывать, иначе он тебя перехитрит. Например, он может прострелить по центру, а его партнёры постараются подправить шайбу в ворота. Но броска в ближнюю девятку я ожидал, и поэтому заранее смещался поближе к штанге.



Мы показали отличный командный дух. Я горд за парней. Если так же продолжим — выиграем ещё немало», — цитирует игрока официальный сайт клуба.