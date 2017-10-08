Сергей Мозякин забил свой 490-й гол в чемпионатах России

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на выезде переиграл «Адмирал» со счётом 4:1. В этом матче форвард уральской команды Сергей Мозякин забросил свою 490-ю шайбу в чемпионатах России.

Действующий вице чемпион КХЛ выиграл четвёртый матч подряд. Кроме того, уральцы впервые выиграли во Владивостоке за последние три сезона. Предыдущие два матча на выезде «Магнитка» проиграла «Адмиралу» всухую — 0:3 и 0:2.

Также видео доступно в официальном «твиттере» КХЛ.