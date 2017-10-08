Пашнин: «Локомотив» уволил Кудашова после 5 поражений подряд, мог бы потерпеть

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом». Хоккеист вернулся в московскую команду из ярославской в межсезонье.

«Хорошая игра будет. Думаю, придёт много людей поддержать нас, здорово будет. Новость об отставке Алексея Кудашова? В прошлом году после восьми поражений только начинались разговоры об отставках, а здесь всего пять было. Думаю, могли бы и потерпеть. Будет ли интересно играть против бывшей команды? Конечно, это будет очень интересное противостояние», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.