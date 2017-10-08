Аболс: форварды «Лады» забивают на всех полгола за матч

Главный тренер «Лады Артис Аболс прокомментировал поражение от «Амура» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Как и показывала статистика до матча, так и он сам доказал, что в одном показателе – игре в большинстве – «Амур» гораздо лучше нас. Хабаровчане забили два гола, и пусть мы тоже ответили одной шайбой – для нас это уже много. Ключевой же момент случился в третьем периоде, когда у нас была возможность ещё раз сыграть в большинстве. А мы классно убили время – две минуты контролировали шайбу без какой-либо угрозы. Потом последовала ошибка в защите и третий гол в наши ворота, а отыграться сил уже не хватало.



Немало приходится играть в три состава, но это не извиняет нападающих, которые забивают на всех полгола за матч. Много любителей сыграть по чистому льду… С них спрос должен быть строже, потому что они и по чистому не забивают. К тому же, «Амур» грамотно играл в обороне и шайба до ворот соперника зачастую просто не доходила», – сказал Аболс на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.

