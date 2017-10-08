Мартемьянов: «Амур» забивал с пятака, больших претензий к команде нет

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:1).



«Амур» показал хорошее качество игры в обороне, неплохо отыграл Метсола. Знали, что «Лада» будет хорошо организована, команда бьётся с первой до последней минуты и практически никому не уступает. Мы были готовы к этой тяжёлой игре.



Спасибо игрокам, что терпеливо отыграли многие моменты и хорошо контратаковали. Мы забивали с пятака, это отрадно очень. Ну и хотелось бы отметить боевой дух команды, который, к сожалению, в прошлой игре у нас отсутствовал. Больших претензий к команде нет», – сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.