Бывальцев: «Лада» — конкурент «Амура» в борьбе за топ-8, хорошо, что выиграли

Нападающий «Амура» Алексей Бывальцев подвёл итоги матча с «Ладой» (4:1).

«Хорошо, что забили четыре гола, выиграли и порадовали болельщиков. Готовимся дальше. Стараемся побольше помогать друг другу в тройке, больше бросать. Пока получается. Мы все втроём общаемся, разбираем, как играет соперник. «Лада» — это наш прямой конкурент в борьбе за попадание в восьмёрку. На выезде мы взяли два очка, хорошо, что дома победили в основное время. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в Youtube.