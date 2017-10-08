Болельщики «Чикаго» тепло поприветствовали Артемия Панарина

Болельщики «Чикаго Блэкхоукс» тепло поприветствовали Артемия Панарина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Команда из Чикаго праздновала победу со счётом 5:1.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года, в сезоне-2015/16 он завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка, в 4 играх плей-офф отметился одной передачей. В межсезонье его обменяли в «Коламбус».

Также видео доступно на официальном сайте НХЛ.