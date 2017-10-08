«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»

«Салават Юлаев» на родном льду победил «Сибирь» и прервал свою трёхматчевую серию поражений. Из последних семи матчей уфимцы выиграли два. В 19 матчах сезона на счету уфимской команды 10 побед. «Сибирь» проиграла второй матч подряд и четвёртый в последних пяти матчах. В 19 матчах сезона на счету новосибирцев 9 побед.

На 17-й минуте матча Энвер Лисин вывел уфимцев вперёд, а капитан Александр Логинов за 9 секунд до первого перерыва удвоил преимущество. На 28-й минуте встречи Антон Лазарев сделал счёт 3:0. Заключительная треть матча голов не принесла. Как итог — победа уфимской команды со счётом 3:0.

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