Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»

8 октября 2017, воскресенье. 16:41 Хоккей

«Салават Юлаев» на родном льду победил «Сибирь» и прервал свою трёхматчевую серию поражений. Из последних семи матчей уфимцы выиграли два. В 19 матчах сезона на счету уфимской команды 10 побед. «Сибирь» проиграла второй матч подряд и четвёртый в последних пяти матчах. В 19 матчах сезона на счету новосибирцев 9 побед.

На 17-й минуте матча Энвер Лисин вывел уфимцев вперёд, а капитан Александр Логинов за 9 секунд до первого перерыва удвоил преимущество. На 28-й минуте встречи Антон Лазарев сделал счёт 3:0. Заключительная треть матча голов не принесла. Как итог — победа уфимской команды со счётом 3:0.

Филипп Ларсен отметился 50-й голевой передачей в КХЛ
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Лисин (Гареев, Арзамасцев) – 16:23 (5x4), 2:0 – Логинов (Умарк, Ларсен) – 19:51 (5x3), 3:0 – Лазарев (Макаров) – 27:08 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
16:41 «Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»
16:26 Филипп Ларсен отметился 50-й голевой передачей в КХЛ
16:08 В Череповце появилась вторая «хоккейная» остановка
15:45 Лундквист: первый период «Рейнджерс» в матче с «Торонто» — просто позорище
15:32 Болельщики «Чикаго» тепло поприветствовали Артемия Панарина
15:13 Занковец: «Слован» — команда боеспособная, задача — попадание в плей-офф
14:47 Бывальцев: «Лада» — конкурент «Амура» в борьбе за топ-8, хорошо, что выиграли
14:38 Дедунов: у «Амура» такая ситуация, что надо любого «кусать»
14:17 Мартемьянов: «Амур» забивал с пятака, больших претензий к команде нет
14:11 Аболс: форварды «Лады» забивают на всех полгола за матч
14:05 Пашнин: «Локомотив» уволил Кудашова после 5 поражений подряд, мог бы потерпеть
13:52 Гичибеков: «Адмирал» отдал все силы, но не реализовал свои моменты
13:46 И. Воробьёв: «Магнитка» добилась командной победы, выделять кого-то не хочется
13:42 Андриевский: игроки «Адмирала» отдали все силы, удаления предрешили исход матча
13:15 Максим Осипов вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с «Сибирью»
13:03 Сергей Мозякин забил свой 490-й гол в чемпионатах РФ и набрал 630-е очко в КХЛ
12:46 Фурх: «Авангард» показал отличный командный дух, я горд за парней
12:28 «Амур» выиграл третий матч из последних четырёх, дома одолев «Ладу»
12:21 «Магнитка» обыграла «Адмирал», проиграв до этого 2 раза во Владивостоке всухую
12:20 Галлахер: нельзя пропускать 3 шайбы за 3 минуты, жестокий урок для «Монреаля»
11:37 Лавиолетт: у «Нэшвилла» было 15 реально хороших моментов в матче с «Пингвинз»
11:23 Салливан: «Питтсбург» озабочен тем, как играет
11:15 Кейн: кажется, в «Коламбусе» у Панарина всё в порядке
10:58 «Магнитке» впервые за три сезона удалось забить «Адмиралу» во Владивостоке
10:39 Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух
10:36 Макдона: «Рейнджерс» сумели перестроиться во втором периоде матча с «Торонто»
10:30 Сколько голов забьёт Александр Овечкин в следующем матче
10:20 Мюррей: 11 пропущенных шайб в двух матчах? Просто забываешь об этом
10:15 Бэбкок: во втором периоде «Торонто» занимался непонятно чем
10:05 За первые 30 матчей регулярного чемпионата в НХЛ забито 194 гола, в КХЛ — 130
09:49 Алзнер: даёте Овечкину дюйм пространства, и этого достаточно. Даже часть дюйма
09:32 Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»
09:19 Тротц: повторение рекорда столетней давности — большое достижение Овечкина
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи
09:05 «Вегас» — первый с 1967 года новичок НХЛ, стартовавший с двух побед
08:49 Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол
08:31 3 очка Копитара позволили «Лос-Анджелесу» переиграть «Сан-Хосе»
08:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Салавата» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:22 «Ванкувер» победил «Эдмонтон», Бурмистров заработал «-1» за 13 минут 20 секунд
08:12 2 очка Проворова позволили «Филадельфии» вырвать победу у «Анахайма»
08:06 Защитник Мэтисон продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет с зарплатой $ 4,875 млн
08:06 Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5
08:03 «Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка
08:00 «Чикаго» побил клубный рекорд, у «Торонто» впервые за 100 лет 15 голов на старте
07:35 Лебрюн: Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент