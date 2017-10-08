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«Йокерит» победил «Автомобилист» и выиграл 11-й матч подряд, повторив рекорд

8 октября 2017, воскресенье. 17:19 Хоккей

«Автомобилист» дома уступил «Йокериту» и проиграл второй матч подряд. В 18 матчах сезона уральцы одержали 10 побед. Финны выиграли свой 11-й матч подряд. Это повторение клубного рекорда. В 15 матчах текущего сезона «Йокерит» потерпел два поражения, одно из них без набранных очков.

Первая двадцатиминутка голов не принесла, а во второй трети матча финская команда забросила три шайбы усилиями Олли Палола, Никласа Йенсена и Ээли Толванена. Последний отличился в пятом матче подряд. В заключительной трети матча уральцы размочили счёт благодаря голу Михала Чайковски. Итог — победа финской команды со счётом 3:1.

Форвард «Йокерита» Толванен забил в пятом матче подряд
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 3 0:0, 0:3, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Палола (О'Нилл) – 20:51 (5x4), 0:2 – Йенсен (Регин, Гилрой) – 32:34 (5x4), 0:3 – Толванен (Лепистё) – 33:22 (5x4), 1:3 – Чайковски – 45:14 (4x4)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Йокерит
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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