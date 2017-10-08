«Йокерит» победил «Автомобилист» и выиграл 11-й матч подряд, повторив рекорд

«Автомобилист» дома уступил «Йокериту» и проиграл второй матч подряд. В 18 матчах сезона уральцы одержали 10 побед. Финны выиграли свой 11-й матч подряд. Это повторение клубного рекорда. В 15 матчах текущего сезона «Йокерит» потерпел два поражения, одно из них без набранных очков.

Первая двадцатиминутка голов не принесла, а во второй трети матча финская команда забросила три шайбы усилиями Олли Палола, Никласа Йенсена и Ээли Толванена. Последний отличился в пятом матче подряд. В заключительной трети матча уральцы размочили счёт благодаря голу Михала Чайковски. Итог — победа финской команды со счётом 3:1.

Форвард «Йокерита» Толванен забил в пятом матче подряд

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