Крикунов: молодые игры не испортили, но из-за Рассейкина пропустили два гола

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:3).

«Мы предупреждали игроков, разбирали игру Йокерита, хотя и так все знают, что они хорошо играют в большинстве. К сожалению, у нас сразу Трямкин четыре минуты схватил, потом Рассейкин. А четыре минуты против этой команды тяжело выдержать. Три гола, которые мы пропустили в меньшинстве, всё предопределили. Не хватило дисциплины, понимания важности этого момента. Хотя вообще ребята играли с настроением. «Йокерит» — команда очень серьёзная по составу и по игре. Ребята старались, что могли, сделали. Забили в третьем периоде один гол, но этого мало. Была ещё пара моментов, в которых можно было забить, он наши нападающие сегодня без голов.

Отошла ли команда от дальневосточного выезда? Думаю, что да, четыре дня уже прошло. Мы играли сегодня в четыре пятёрки, у защитников не было сильного напряга. Коваржу дали отдохнуть в третьем периоде, тем более он не совсем здоров. Но к следующей игре должно быть всё нормально.

Молодые игроки сегодня не портили игру. Если не считать того, что благодаря Рассейкину нам забили два гола», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.