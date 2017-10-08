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Логинов: «Салават» выполнил установку тренера, сыграл надёжно

8 октября 2017, воскресенье. 18:30 Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0). Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча.

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«В первую очередь нам хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие три матча. Мы не имеем права так дома играть, поэтому сегодня постарались максимально строго сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. Старались больше бросать, создавать моменты, а также попроще играли в большинстве. В какой-то степени это сработало.

Стараемся больше занимать середину площадки, а не расходиться по бортам и углам. Соперникам так играть сложнее. Мы это понимаем, а сегодня нам удалось выполнить эту установку. Мы надёжно сыграли.

Я когда-то в других командах уже выходил капитаном. Это приятно, спасибо за доверие и тренерскому штабу, и игрокам. На самом деле испытываешь невероятные ощущения. Это придаёт дополнительных эмоций и ответственность больше. У тебя нет права на ошибку, нельзя подводить ни себя, ни игроков, ни тренеров. Я уже не в том возрасте, чтобы нервничать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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