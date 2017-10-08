Логинов: «Салават» выполнил установку тренера, сыграл надёжно

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0). Команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча.

Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа

«В первую очередь нам хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие три матча. Мы не имеем права так дома играть, поэтому сегодня постарались максимально строго сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. Старались больше бросать, создавать моменты, а также попроще играли в большинстве. В какой-то степени это сработало.

Стараемся больше занимать середину площадки, а не расходиться по бортам и углам. Соперникам так играть сложнее. Мы это понимаем, а сегодня нам удалось выполнить эту установку. Мы надёжно сыграли.



Я когда-то в других командах уже выходил капитаном. Это приятно, спасибо за доверие и тренерскому штабу, и игрокам. На самом деле испытываешь невероятные ощущения. Это придаёт дополнительных эмоций и ответственность больше. У тебя нет права на ошибку, нельзя подводить ни себя, ни игроков, ни тренеров. Я уже не в том возрасте, чтобы нервничать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.