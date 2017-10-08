Скривенс в десятый раз сыграл на ноль в «регулярках» КХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда прервала свою серию поражений на отметке в три матча, дома одолев «Сибирь» со счётом 3:0.

Скривенс сыграл в десятый раз на ноль на уровне регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист выступает в КХЛ второй сезон, в прошлом сезоне он выступал за минское «Динамо».

Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа

Также данная информация доступна в официальном «твиттере» уфимской команды Континентальной хоккейной лиги.

