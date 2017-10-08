Любимов: мне очень важно присутствие жены на трибуне

Форвард ЦСКА Роман Любимов рассказал о своей семье.

«Нечасто нахожусь в кругу семьи и всегда с выезда стараюсь привезти детям игрушки, мармеладки… Супруге тяжеловато в этом плане, потому что кто-то ведь должен ограничивать, запрещать. Кстати, довольно часто обсуждаем с Катей наш возраст и ужасаемся. Кажется, что мы до сих пор такие, какими были раньше. Я был с командой на сборах в Новогорске, а Катя занималась там художественной гимнастикой круглогодично. Однажды я увидел её в столовой за завтраком. Если это можно так назвать. На тарелке у неё лежала половинка сосиски, и рядом стояла чашка чая. Сама незнакомка очень понравилась, возникло желание познакомиться. Вскоре мы начали общаться в соцсетях. Я чувствовал, что по духу Катя близкий мне человек. Дружили довольно долго. Но сложилось так, что на протяжении какого-то времени в отношениях возникла пауза. А потом судьба снова свела, и мы продолжили общение. Начали встречаться, всё закрутилось. Этим летом отметили двухлетие со дня нашего похода в ЗАГС. Теперь нас четверо.



Очень приятно, что любимой не всё равно, чем я занимаюсь. И она уже не столько следит художественной гимнастикой, сколько за хоккеем. Порой после игр Катя начинает выговаривать, если вдруг не забил в стопроцентной голевой ситуации. Мне очень важно присутствие жены на трибуне. Разумеется, знаю, где она сидит, при возможности машу ей рукой, посвящаю заброшенные шайбы. И детишкам тоже. Они – мой дополнительный стимул.



Я обожаю наших малышей. Сынуля пока только ест и спит, а с дочей провожу время по полной программе: вместе рисуем, играем в хоккей или «в доктора»…

У нас равноправие. В любой спорной истории каждый приводит свои доводы, почему он прав. Обычно побеждаю я. Хочу выиграть Кубок Гагарина. Если наша команда его завоюет, остальное тоже всё сложится. А по жизни самое главное, чтобы с родными и близкими всё было в порядке. Я абсолютно счастливый. Потому что здоровы родители, есть прекрасная супруга и чудесные малыши», — цитирует Любимова официальный сайт КХЛ.