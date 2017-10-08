Сегин: повезло, что у меня такие партнёры, как Бенн и Радулов

Нападающий «Даллас Старз»Тайлер Сегин поделился мнением об игре своих партнёров по звену Джейми Бенна и Александра Радулова. «Звёзды» проиграли оба своих матча в сезоне — «Вегас Голден Найтс» со счётом 1:2 и «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:4.

«Мне очень нравится наша тройка. В ней сочетаются мастерство Бенна, моё, скажем так, умение бросать и работоспособность Радулова. У нас очень высокий потенциал, практически нет потолка, так что мы обязательно прибавим. Мне повезло, что у меня такие партнёры», — отметил хоккеист.