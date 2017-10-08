Дьяков: «Ладе» не хватает мастерства, чтобы стабильно забивать

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:4).



«Соперник был чуть посвежее, и это отражалось на игре, в каких-то моментах хабаровчане были немного быстрее. Игрой против «Амура» мы завершали этот тяжёлый выезд, а они проводили уже третий матч дома. К тому же в очередной раз на первый план у нас выходит завершение атак. Не хватает нам мастерства, чтобы стабильно забивать и реализовывать большинство, на этот раз получилось лишь однажды. В третьем периоде игра шла до гола, если бы у нас получилось забить, то думаю, мы смогли бы как минимум набрать очки, но, к сожалению, соперник подловил нас на контратаке и увеличил разрыв в счёте, после чего отыграться было уже сложно.



Повлияла ли на игру команды отмена гола в первом периоде? Мы никак не могли повлиять на это решение, поэтому забыли про этот эпизод и продолжили игру. Некогда было расстраиваться.

Хабаровчане были порасторопнее, а нам не хватало концентрации. Это мелочи, которые сложно заметить, но они напрямую влияют на игру и результат», — цитирует игрока официальный сайт клуба.