Результаты игрового дня в МХЛ

8 октября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошли три матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Омские Ястребы» одолели «Белых Медведей» — 4:3 Б. В составе победителей отличились Никита Самохвалов (дубль), Дмитрий Жукенов и Кирилл Казаков (победный буллит). За проигравших забили Владислав Кулиев (дубль) и Платон Попов.

«Реактор» разгромил «Снежных Барсов» — 5:0. Шайбы забросили Арсен Хисамутдинов, Ислам Хасанов (дубль), Булат Мотыгуллин и Разат Тимиров.

«Спутник» взял верх над «Алтаем» — 2:1. В составе победителей отличились Артём Чупин и Раиль Шарипов. За проигравших забил Анатолий Шишов.