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Кросби: думаю, что игроки «Питтсбурга» сделали правильные выводы

8 октября 2017, воскресенье. 21:45 Хоккей

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от победы над «Нэшвилл Предаторз» (4:0). Ранее действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл два матча, пропустив в них 15 шайб.

«Пока ещё слишком рано говорить, что наступил переломный момент, но приятно, что мы пришли в себя. Умение переломить ход событий очень пригодится во время сезона. Сегодняшний матч был очень важен для нас после последней игры. Нам по-прежнему больно за то, как мы тогда играли. Пришлось пережить эти ощущения даже дважды: сначала во время матча, а потом во время разбора игры на видео. Очень неприятно. Но думаю, что мы сделали правильные выводы», — сказал Кросби.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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