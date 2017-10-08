Результаты игрового дня в ВХЛ

8 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло три матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

ЦСК ВВС разгромлен питерским «Динамо» — 1:8. В составе победителей отличились Никита Пухов, Илья Назаревич, Антон Берлёв, Константин Кузнецов (дубль), Андрей Бирюков, Александр Панков и Виталий Карамнов. За проигравших гол забил Артём Сурсов.

ЦСК ВВС заработал в матче с «Динамо» Спб 105 минут штрафа, 74 — в 3-м периоде

«Кузня» дома оказалась сильнее «Ермака». На голы Константина Пархоменко и Александра Локтева сумел ответить лишь Никита Коротков.

«Барс» уступил команде «СКА-Нева» — 0:3. Шайбы забросили Владислав Сёмин, Антон Жихарев и Иван Ларичев.