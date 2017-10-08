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Результаты игрового дня в ВХЛ

8 октября 2017, воскресенье. 22:05 Хоккей

8 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло три матча. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

ЦСК ВВС разгромлен питерским «Динамо» — 1:8. В составе победителей отличились Никита Пухов, Илья Назаревич, Антон Берлёв, Константин Кузнецов (дубль), Андрей Бирюков, Александр Панков и Виталий Карамнов. За проигравших гол забил Артём Сурсов.

ЦСК ВВС заработал в матче с «Динамо» Спб 105 минут штрафа, 74 — в 3-м периоде
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 8 0:2, 1:2, 0:4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Пухов (Кремзер) – 05:57 (5x4), 0:2 – Назаревич (Бирюков, Шевченко) – 15:38 (5x4), 1:2 – Сурсов (Гареев, Степаненко) – 24:35 (5x5), 1:3 – Берлёв (Карамнов, Тамбиев) – 31:59 (5x4), 1:4 – Кузнецов – 37:47 (4x5), 1:5 – Бирюков (Яценко) – 49:09 (5x4), 1:6 – Панков – 50:59 (5x4), 1:7 – Карамнов (Яценко, Кремзер) – 58:40 (5x4), 1:8 – Кузнецов (Орлов, Шевченко) – 59:59 (5x4)

«Кузня» дома оказалась сильнее «Ермака». На голы Константина Пархоменко и Александра Локтева сумел ответить лишь Никита Коротков.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Ермак
Ангарск

«Барс» уступил команде «СКА-Нева» — 0:3. Шайбы забросили Владислав Сёмин, Антон Жихарев и Иван Ларичев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Барс
Казань
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Сёмин (Алтыбармакян) – 10:02 (5x4), 0:2 – Жихарев (Крылов, Ларичев) – 11:01 (5x5), 0:3 – Ларичев (Гимбатов, Крылов) – 50:17 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Ермак ХК Металлург Нк ХК СКА-Нева ХК ЦСК ВВС
Новости. Хоккей
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