«Коламбус» вернул Джоша Андерсона из АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» вернул в основной состав из Американской хоккейной лиги нападающего Джоша Андерсона. 23-летний форвард набирал форму в фарм-клубе «Блю Джекетс». Он провёл один матч и не набрал очков, закончив игру с показателем полезности «-2».

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Андерсон заключил новый трёхлетний контракт с «Коламбусом» за несколько дней до начала регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне на счету игрока американской команды было 29 (17+12) очков в 78 матчах.