Черных: в «Джекетс» Панарина брали в 1-2-е звено, а Кейн больше потерял от ухода

Агент Александр Черных порассуждал о возможности Даниса Зарипова перейти в команду НХЛ, о перспективах Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс» и сокращении КХЛ.

«Шансы Даниса Зарипова попасть в НХЛ? Шансы у такого игрока, как Зарипов, есть всегда. Если бы переговоры начались раньше, было бы проще. Но всё произошло немного позже, чем нужно. Практически перед стартом нового сезона. Но, надеюсь, ситуация разрешится в его пользу. Наши партнёры в Северной Америке ведут переговоры. Конечно, нет такого, что все звонят и говорят, что готовы прямо сейчас подписать контракт. Но некоторые клубы проявляют интерес к Данису по сей день. Данис должен играть в первых двух звеньях. Мы помним, как в своё время Панарин уехал из СКА в «Чикаго». В звене с Шипачёвым и Дадоновым пробовались многие, но складывалось как-то не очень. Взяли Гусева, видите, как всё замечательно получилось. То же самое с Зариповым. Он ушёл из «Магнитки», и где у них сейчас большинство? Хотя, казалось, всё должно быть нормально, ведь Коварж и Мозякин остались. Я вижу, что ему нужны в первую очередь играющие люди: приблизительно такие же партнёры, как Мозякин и Коварж. Но найдут ли они такую химию на льду в клубе НХЛ, я не знаю.

Обмен Панарина в «Коламбус»? Я был, скажем так, немножко удивлён такому развитию событий. Тёма сам узнал об обмене из СМИ, хотя у него даже особого доступа к интернету не было. У него всё хорошо. Он немного познакомился с командой и городом. Будет привыкать. Он игрок первых двух звеньев. В клубе это понимают и видят. Его, в принципе, и брали на эти позиции. Я думаю, что Кейн потерял от ухода Панарина больше, чем Артемий.

КХЛ принимает определённые решения по сокращению состава участников. Надеюсь, что «Витязь» под них не попадёт. Также не хочется, чтобы другие команды КХЛ исключили из лиги по итогам этого сезона. Но агенты на это точно никак повлиять не могут. В Подольске хорошие условия, замечательная организация, сильный и грамотный менеджмент», — цитирует Черных «Бизнес Online».